США насчитали до 190 тысяч российских военных вблизи украинских границ

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу заявил, что Россия, по данным Вашингтона, могла еще нарастить военное присутствие на границе с Украиной. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы оцениваем, что Россия, возможно, сосредоточила от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих близ Украины», — говорится в опубликованном в пятницу тексте выступления Карпентера в ОБСЕ.



Постпред США пояснил, что данная оценка, среди прочего, «включает войска вдоль границы, в Беларуси и в Крыму», бойцов Росгвардии, а также — «подразделения пророссийских сил на востоке Украины».



«Это самая значительная мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны», — утверждает американский постпред.



Американский дипломат напомнил, что, для сравнения, Вашингтон оценивал в 100 тыс. человек российскую группировку близ Украины по состоянию на 30 января 2022 года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию ясно объявить об отсутствии намерений напасть на Украину и подтвердить это отведением войск от границы. Блинкен допускает, что Москва может использовать искусственный повод для вторжения — инсценировать теракт или провести реальную химическую атаку на гражданских.



По данным западной разведки, Россия продолжает наращивать свои силы вокруг украинской границы, почти половина боевых групп Москвы, окружающих Украину, сейчас находится в пределах 50 километров от границы.



Кремль назвал высказывания о планах вторжения России в Украину являются продолжением нагнетания ситуации.