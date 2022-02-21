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В России обвинили Украину в уничтожении погранпункта в Ростовской области. В Киеве опровергли и указали, что это какой-то «сарай»

Обновлено
21 февраля 2022, 12:49

В России обвинили Украину в уничтожении погранпункта в Ростовской области. В Киеве опровергли и указали, что это какой-то «сарай»

Федеральная служба безопасности России заявила об уничтожении своего пограничного пункта в Ростовской областия якобы снарядом, который прилетей с территории Украины.

«РИА Новости» со ссылкой на данные ФСБ пишет, что «выпущенный в 9:50 из Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы». Здание полностью разрушено, пострадавших нет.

ТАСС уточняет, что разрушенное сооружение расположено близ села Щербаково Неклиновского района. Неназванный российским агентсвом источник в правоохранительных органах Ростовской области утверждает, что в 7-10 километрах от места, куда «упал снаряд», идет интенсивный бой.

Отметим, что с украинской стороны границы прилегающая территория — Новоазовский район Донецкой области — подконтрольна группировке «ДНР» и является тылом. Вместе с тем сегодня утром «МГБ ДНР» опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе «осуществлен прорыв диверсионной группы противника», в результате которого «подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения». Также утверждается, что «противник» попытался выйти на границу с Россией. «Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведется бой», — говорилось в сообщении «МГБ».

Также ФСБ опубликовала видео, на котором засняты последствия разрушения, как утверждается, погранпункта.
 

В Украине уничтожение российского погранпункта отрицают. Центр стратегических коммуникаций при Минкультуры и информполитики написало в своих аккаунтах в соцсетях, что этот погранпункт больше похож на сарай.

«РосСМИ разгоняют очередную "сенсацию" о якобы уничтожении украинской артиллерией пограничного пункта ВС РФ в Ростовской области. Мы здесь посмотрели и не увидели разницу», — говорится в публикации.

В Центре напомнили, что Украина уже неоднократно заявляла, что придерживается Минских договоренностей и не открывает огонь по чужой территории. Там добавили, что «это уже не первый подобный фейк от россиян».

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