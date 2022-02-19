Украина опровергает обвинения в якобы обстрелах территории РФ и требует международного расследования

Украина опровергает обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России и призывает провести международное рассследование. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», — написал глава МИД Украины в Twitter.

19 февраля Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела приграничной территории Ростовской области якобы со стороны Украины.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это фейками и подчеркнул, что Украина не заинтересована эскалировать ситуацию.