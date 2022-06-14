ГСЧС показали последствия ночного удара по Бахмуту

Последствия удара по Бахмуту. Фото: ГСЧС

Бахмут вчера снова подвергся обстрелам армии России, что привело к повреждениям и разрушениям зданий. Об этом сообщили в ГСЧС и показали фото последствий удара.

Снаряды РФ попали на территорию частного жилого сектора Бахмута. В ГСЧС отметили, что в результате обстрела возникло два пожара в двух жилых дома, было уничтожено одно хозяйственное сооружение. Два человека получили осколочные ранения.

Всего на ликвидацию последствий обстрела ГСЧС было привлечено 23 спасателя и 4 единиц техники.

Ранее в полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты за прошедшие сутки били по региону крылатыми ракетами, РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерией, танками, а под огнем оказались Авдеевка, Бахмут, Доброполье, Тоненькое, Новоселовка Первая, Нетайлово, Кураховка, Нью-Йорк. Во всех случаях войска РФ били по жилому сектору и гражданским людям.