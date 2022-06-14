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По Авдеевке — зажигательными снарядами: На Донетчине армия РФ обстреляла восемь населенных пунктов

14 июня 2022, 11:03

По Авдеевке — зажигательными снарядами: На Донетчине армия РФ обстреляла восемь населенных пунктов

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции

На Донетчине оккупанты за сутки обстреляли восемь населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, разрушены и повреждены 60 построек. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

По информации полиции, противник ударил крылатыми ракетами, реактивными системами залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерией, танками. Под огнем оказались Авдеевка, Бахмут, Доброполье, Тоненькое, Новоселовка Первая, Нетайлово, Кураховка, Нью-Йорк. Во всех случаях войска РФ били по жилому сектору и гражданским людям.

Трижды был нанесен удар по Авдеевке «Градами» с магниевыми зажигательными элементами. А ночью  от ракетного удара пострадало Доброполье. Россияне выпустили по городу сверхзвуковую крылатую противокорабельную ракету Х-22 «Буря» воздушного базирования большой дальности. Взрывную волну почувствовали соседние города.

Разрушения получили 60 гражданских объектов: 40 жилых домов (из них девять многоквартирных), склад гуманитарной помощи, школа, центр первичной медицинской помощи, детский сад, стадион, стоматология, гостиница, кафе, магазины, гаражи и хозяйственные сооружения.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По информации Донецкой областной военной администрации, 13 июня из-за обстрелов погибли трое мирных жителей, пять человек были ранены.

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