Проукраинская надпись на въезде в Авдеевку. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

О ситуации в прифронтовой Авдеевке, которую уже восьмой месяц пытаются захватить российские войска, «Новости Донбасса» поговорили с главой военной администрации города Виталием Барабашом.

Какая ситуация в Авдеевке?

В настоящее время в Авдеевке остается примерно около 2200 жителей. Такая приблизительная цифра ясна по выдаче гуманитарной помощи: когда мы выдаем людям помощь, мы их записываем, ведем учет. По продуктам питания вообще нет проблем — здесь их достаточно. Кто хочет, тот получает.



С водой проблема у нас есть — централизованного водоснабжения не было еще до начала этого полномасштабного наступления, потому что мы подключены к Донецкой фильтровальной станции и она у уже простаивала примерно месяц до начала полномасштабного наступления.







Света тоже в городе нет уже месяца четыре. А когда был свет и было более-менее безопасно, мы по укрытиям, просто по улицам развозили и питьевую воду, и техническую воду, плюс работники ГСЧС также нам помогали в подвозе воды. Сейчас такой возможности нет, потому что технику нам побили всю, очень плотные обстрелы по городу происходят — физически это уже невозможно делать. Есть несколько скважин по городу и с утра на несколько часов включают генератор, чтобы насосы качали воду. Люди берут себе воду оттуда.



Относительно мобильной связи: на 99% на отсутствует, есть у нас из четырех мобильных башен всего одна, которую мы также за счет генератора запускаем буквально на четыре часа в сутки. Тогда четвертая часть города покрывается хоть немного мобильной связью. В этот период люди могут хотя бы смс получить или отправить, даже иногда дозвониться своим родственникам.



Происходит ли эвакуация жителей?

Логистика очень тяжелая, потому что заезд-выезд из города всего один, он почти постоянно под обстрелами врага. Если едет две-три машины, то однозначно будет обстрел, если одна какая-то легковая, то могут просто не успеть обстрелять. Подъезд к городу – километров 15 точно – простреливается. Такая же проблема при эвакуации людей. Эвакуация происходит, но не так активно, как хотелось бы. Бывают дни, в которые едут два-три человека, бывает шесть. А бывает и два-три дня, что вообще никто не уезжает.



Эвакуация жителей Авдеевки в Умань. Август 2022 года. Фото: Новости Донбасса

У нас, например, есть договоренности с мэром Умани, они принимают наших людей. Есть несколько вариантов, где можно поселиться, даже для пожилых людей есть варианты полного пансиона. Да, разумеется, это при частичной компенсации с их пенсий, но там трехразовое питание, постоянное наблюдение медперсонала.



Сейчас мы уже договорились с местными властями Каменского, что будем открывать гуманитарный хаб, плюс на западе Украины тоже есть у нас локации, где живут очень много наших людей. К примеру, Ивано-Франковск и Тернополь. Сейчас идут переговоры с этими городами о том, что там будут также открывать гуманитарные хабы именно для жителей Авдеевки и Очеретинской громады — над этим вместе работаем. У нас сейчас вообще идет серьезная работа по открытию гуманитарных хабов Донецкой области по всем областным центрам или в более безопасных частях нашей страны.



Насколько сильно Авдеевка разрушена?

Сложно сказать, насколько город у нас сейчас разрушен. Месяца три назад в эфире какого-то телеканала, я сказал что просто ехал в машине по городу и у меня сложилось такое ощущение, что я не вижу ни одного уцелевшего здания. Это было три месяца назад. Ситуация стала только хуже: еще больше разрушений, есть такие объекты, в том числе инфраструктуры, в которые прилетало уже и не раз, и не два, и не три.

Авдеевка регулярно подвергается обстрелам со стороны российских сил. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Что касается восстановления, то, понятно, что есть постройки, которые можно будет восстановить. А есть такие, которые надо будет разбирать и строить заново. Но точной цифры разрушений нет. Мы даже иногда не успеваем в день все посчитать, что куда прилетело. К примеру, сегодня утром уже более десяти обстрелов было.