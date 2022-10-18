«Іноді не встигаємо порахувати всі обстріли за день». Очільник Авдіївки — про ситуацію в місті

Василь Панасюк
18 жовтня 2022, 14:45

«Іноді не встигаємо порахувати всі обстріли за день». Очільник Авдіївки — про ситуацію в місті

Проукраїнський напис на в'їзді до Авдіївки. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу Проукраїнський напис на в'їзді до Авдіївки. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Про ситуацію в прифронтовій Авдіївці, яку вже восьмий місяць намагаються захопити російські війська, «Новини Донбасу» поговорили з головою військової адміністрації міста Віталієм Барабашем .

Яка ситуація в Авдіївці?

На сьогоднішній день в Авдіївці залишається приблизно 2200 мешканців. Така приблизна цифра зрозуміла по наданню гуманітарної допомоги: коли ми надаємо людям допомогу, ми їх записуємо, ведемо облік. Щодо продуктів харчування взагалі немає проблем — тут їх достатньо. Хто хоче, той одержує.

З водою проблема у нас є — централізованого водопостачання не було ще до початку цього повномасштабного наступу, бо ми підключені до Донецької фільтрувальної станції і вона вже простоювала приблизно місяць до цього.



Світла теж у місті немає вже місяці чотири. А коли було світло і було більш-менш безпечно, ми по укриттях, просто вулицями розвозили і питну воду, і технічну воду, плюс працівники ДСНС також нам допомагали у підвезенні води. Зараз такої можливості немає, бо техніку нам побили всю, дуже щільні обстріли по місту відбуваються — це вже фізично неможливо робити. Є кілька свердловин по місту і з ранку на кілька годин включають генератор, щоб насоси качали воду. Люди беруть собі воду звідти.

Щодо мобільного зв'язку: на 99% немає, є у нас з чотирьох мобільних веж всього одна, яку ми також за рахунок генератора запускаємо буквально на чотири години на добу. Тоді четверта частина міста покривається хоч трохи мобільним зв'язком. У цей період люди можуть хоча б смс отримати чи відправити, навіть іноді додзвонитися до своїх родичів.

Чи відбувається евакуація мешканців?

Логістика дуже важка, тому що заїзд-виїзд із міста всього один, він майже постійно під обстрілом ворога. Якщо їде дві-три машини, то однозначно буде обстріл, якщо одна якась легкова, можуть просто не встигнути обстріляти. Під’їзд до міста — кілометрів 15 точно — прострілюється. Така сама проблема при евакуації людей. Евакуація відбувається, але не так активно, як хотілося б. Бувають дні, коли їдуть дві-три людини, буває шість. А буває і два-три дні, що взагалі ніхто не їде.

Евакуація мешканців Авдіївки до Уманя. Серпень 2022 року. Фото: Новини Донбасу

У нас, наприклад, є домовленості із мером Умані, вони приймають наших людей. Є кілька варіантів, де можна оселитися, навіть для людей похилого віку є варіанти повного пансіону. Так, зрозуміло, це за часткової компенсації з їхніх пенсій, але там триразове харчування, постійне спостереження медперсоналу.

 Зараз ми вже домовилися з місцевою владою Кам'янського, що відкриватимемо гуманітарний хаб, плюс на заході України теж є у нас локації, де мешкає дуже багато наших людей. Наприклад, Івано-Франківськ та Тернопіль. Наразі йдуть переговори з цими містами про те, що там також відкриватимуть гуманітарні хаби саме для мешканців Авдіївки та Очеретинської громади — над цим разом працюємо. У нас зараз взагалі йде серйозна робота з відкриття гуманітарних хабів Донецької області по всіх обласних центрах чи у безпечніших частинах нашої країни.

Наскільки сильно Авдіївку зруйновано?

Важко сказати, наскільки місто у нас зараз зруйноване. Місяця три тому в ефірі якогось телеканалу, я сказав, що просто їхав у машині містом і в мене склалося таке відчуття, що я не бачу жодної вцілілої будівлі. Це було три місяці тому. Ситуація стала лише гіршою: ще більше руйнувань, є такі об'єкти, у тому числі інфраструктури, в які прилітало вже і не раз, і не два, і не три.

Авдіївка регулярно зазнає обстрілів з боку російських сил. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Щодо відновлення, то, зрозуміло, що є споруди, які можна буде відновити. А є такі, які треба буде розбирати та будувати наново. Але точної цифри руйнувань немає. Ми навіть іноді не встигаємо щодня порахувати, що куди прилетіло. Наприклад, сьогодні вранці вже понад десять обстрілів було.

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