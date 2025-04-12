Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Дрон-бомбардировщик полка Nemesis уничтожил российский танк Т-72 на Покровском направлении

12 апреля 2025, 11:54

Дрон-бомбардировщик полка Nemesis уничтожил российский танк Т-72 на Покровском направлении

Операторы батальона беспилотных систем «Хижаки Висот» нанесли точный удар по российской бронетехнике на Покровском направлении. В результате атаки был уничтожен танк Т-72 «Урал», сообщили украинские военные.

«Пилоты успешно отследили цель и нанесли точный удар тяжелым дроном-бомбардировщиком Nemesis, превратив российский танк в груду обгоревшего металла», — рассказали в 59 отдельной штурмовой бригаде имени Якова Гандзюка.

Справка: Т-72 — один из самых массовых и опасных танков, стоящих на вооружении российской армии. Он оснащён 125-мм пушкой, усиленной бронёй и автоматом заряжания, что делает его эффективным средством ведения огня по пехотным позициям, технике и укреплениям. Танк активно используется в штурмовых операциях и при попытках прорыва обороны.

Уничтожение Т-72 — весомый удар по боевым возможностям противника, отмечают в подразделении. Каждый ликвидированный танк — это минус одна серьёзная угроза для украинских защитников на передовой.

Ранее 412-й отдельный полк Nemesis сообщил об уничтожении 100 российских танков за год боевой работы. Наибольшее число поражений подразделение нанес бронетехнике оккупантов на Старобельском направлении — только там было выведено из строя 28 танков, сообщили в полку.

ТЕГИ

Организации
Nemesis
Места
Покровск

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: «Безхозные» квартиры в оккупации. У Трампа предложили РФ земли Украины
21:30
Учет «бесхозного» жилья в оккупации: почему местные жители не могут попасть в свои квартиры
19:00
Фейки, пропаганда и помощь оккупантам: «военкора» из Горловки ждет суд
08:03
Российские войска оккупировали Александрополь в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Росармия ударила по Житомирщине и Никополю. Славянская ТЭС больше не в строю
22:38
Для россиян или для местных? В оккупации строят ипотечное жилье
21:47
Пассажирское сообщение с оккупированных территорий под угрозой — в Кремле жалуются на диверсии
14:22
В РФ заявили о готовности запустить пассажирские поезда между Донецком, Мариуполем и Москвой
12:35
Кадры разрушенной Красногоровки: город превращён в мертвые развалины
12:23
На оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины и Крыма начался призыв в ряды армии РФ
11:49
На Луганщине оккупанты закрыли на въезд прифронтовое Сватово: в ОВА рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Атака на Днепр и Харьков. Наступление на Сумскую и Харьковскую области
19:45
«ДНР» разыскивает шестерых граждан Непала — вероятно их завербовали на войну
18:48
Взрыв в жилом районе оккупированного Донецка: погибли мальчики 11 и 14 лет
16:50
Украина вернула с оккупированных территорий еще шестерых детей
15:41
Скорая не доедет, автобус не пройдет: ремонт мостов изолировал пригород оккупированного Луганска
14:17
Армия РФ усилила наступательные операции по всей линии фронта — CNN
13:00
В Новой Каховке коммунальщиков заставляют зарисовывать номера домов
12:42
В оккупированном селе на Бердянщине от взрыва погибли двое детей
11:48
Пушилин приказал призывать мужчин 18-30 лет ВОТ Донетчины в армию РФ
все новости
12:56
RT, НТВ, ВГТРК, Sputnik: Украина ударила санкциями по российским пропагандистам
11:54
Дрон-бомбардировщик полка Nemesis уничтожил российский танк Т-72 на Покровском направлении
11:16
Россия готовит новое наступление на Харьковском направлении — «Хортица»
10:18
Под ударами — Покровск, Константиновка, Северск: потери и разрушения на Донетчине за сутки
09:48
ВСУ сбили 56 ударных дронов за ночь: массированная атака РФ охватила пять областей
09:14
В двух районах Киева — пожары после ночной атаки российских дронов
08:40
Один погибший, четверо раненых: последствия обстрелов Донетчины 11 апреля
08:00
Украина как послевоенный Берлин: Келлог озвучил план зонирования страны
23:00
Главное за день: «Безхозные» квартиры в оккупации. У Трампа предложили РФ земли Украины
22:47
Покровск умирает: особенно тяжело приходится старикам ►
22:16
Reuters: Спецпосланник Трампа предложил передать Кремлю территории Украины «ради мира»
21:30
Учет «бесхозного» жилья в оккупации: почему местные жители не могут попасть в свои квартиры
20:40
Молодежь Украины возвращается: история Оксаны и Андрея, прошедших путь из оккупации
19:45
Удары по миллионам долларов: как дроны полка Nemesis сжигают технику России
19:00
Фейки, пропаганда и помощь оккупантам: «военкора» из Горловки ждет суд
18:30
Зеленский на «Рамштайне»: Украине нужны 10 Patriot и четкие гарантии безопасности
18:00
По 14 лет тюрьмы: экс-спасателей из Лимана заочно осудили за работу на «ДНР»
17:30
На фоне визита Уиткоффа в Россию Трамп требует от Москвы прекращения войны
17:17
Жители Краматорска получат более 380 млн гривен по программе «єВідновлення»
17:07
Пытки, допросы, мародерство: пятерых боевиков «ЛНР» подозревают в военных преступлениях на Харьковщине
все новости
ВИДЕО
РФ ударила по жилым кварталам Херсона, есть раненые. Фото: кадр из видео РФ ударила по жилым кварталам Херсона, есть раненые
11 апреля, 16:08
Поврежденная FPV-дроном САУ М109 ВСУ. Фото: кадр из видео Российский дрон повредил САУ М109, но не уничтожил её
11 апреля, 14:00
ВСУ ликвидировали десяток солдат РФ. Фото: кадр из видео ВСУ ликвидировали десяток солдат РФ со сгоревшим «Бобиком»
11 апреля, 13:33
Одесская трасса М-14 временно заблокирована. Фото: кадр из видео Одесская трасса М-14 временно заблокирована из-за гололедицы
11 апреля, 11:15
Под Херсоном украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт ВС РФ. Иллюстративное фото Украинский истребитель уничтожил под Херсоном командный пункт россиян
11 апреля, 10:26
Полк «СКАЛА» сорвал наступление оккупантов на Покровск. Фото: кадр из видео Полк «СКАЛА» сорвал наступление РФ на Покровском направлении
11 апреля, 09:59

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор