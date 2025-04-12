Дрон-бомбардировщик полка Nemesis уничтожил российский танк Т-72 на Покровском направлении

Операторы батальона беспилотных систем «Хижаки Висот» нанесли точный удар по российской бронетехнике на Покровском направлении. В результате атаки был уничтожен танк Т-72 «Урал», сообщили украинские военные.



«Пилоты успешно отследили цель и нанесли точный удар тяжелым дроном-бомбардировщиком Nemesis, превратив российский танк в груду обгоревшего металла», — рассказали в 59 отдельной штурмовой бригаде имени Якова Гандзюка.



Справка: Т-72 — один из самых массовых и опасных танков, стоящих на вооружении российской армии. Он оснащён 125-мм пушкой, усиленной бронёй и автоматом заряжания, что делает его эффективным средством ведения огня по пехотным позициям, технике и укреплениям. Танк активно используется в штурмовых операциях и при попытках прорыва обороны.



Уничтожение Т-72 — весомый удар по боевым возможностям противника, отмечают в подразделении. Каждый ликвидированный танк — это минус одна серьёзная угроза для украинских защитников на передовой.

Ранее 412-й отдельный полк Nemesis сообщил об уничтожении 100 российских танков за год боевой работы. Наибольшее число поражений подразделение нанес бронетехнике оккупантов на Старобельском направлении — только там было выведено из строя 28 танков, сообщили в полку.