Лисянский рассказал о планах Кремля по захваченным территориям

У Кремля есть план в отношении захваченных украинских территорий. Об этом рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.



«Группа политтехнологов из Кремля предлагает создать так называемый "макрорегион", в который войдут Воронежская, Белгородская, Курская, Ростовская области (РФ — ред.) и временно оккупированные территории Украины — Луганская область, АР Крым, части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей», — сообщил Лисянский.



По его словам, данный проект Кремль предполагает реализовать после проведения «референдумов» в Луганской и Донецкой области. На оккупированных территориях на юге Украины пока что даже не проводится такая подготовка к «референдуму», как в Донецке и Луганске.



«Также в Кремле рассматривается создание должности в правительстве РФ на уровне министра или вице-премьера по "новым территориям", а точнее — временно оккупированным», — отметил правозащитник.



Кроме того, Лисянский отметил, что бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (его освободили от должности 15 июля) может занять место Дмитрия Козака, курировать «макрорегион» и захваченные территории Украины.