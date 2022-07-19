Лисянський розповів про плани Кремля щодо захоплених територій

19 липня 2022, 11:27

Лисянський розповів про плани Кремля щодо захоплених територій

Кремль має план щодо захоплених українських територій. Про це розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

«Група політтехнологів з Кремля пропонує створити так званий "макрорегіон", до якого увійдуть Воронезька, Бєлгородська, Курська, Ростовська області (РФ — ред.) та тимчасово окуповані території України — Луганська область, АР Крим, частини Херсонської, Запорізької та Донецької областей», — повідомив Лисянський.

За його словами, цей проєкт Кремль передбачає реалізувати після проведення «референдумів» у Луганській та Донецькій областях. На окупованих територіях на півдні України поки що навіть не проводиться такої підготовки до «референдуму», як у Донецьку та Луганську.

«Також у Кремлі розглядається створення посади в уряді РФ на рівні міністра чи віцепрем'єра щодо "нових територій", а точніше — тимчасово окупованих», — зазначив правозахисник.

Крім того, Лисянський зазначив, що колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін (його звільнили з посади 15 липня) може посісти місце Дмитра Козака, опікати «макрорегіон» та захоплені території України.

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