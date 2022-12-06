Зеленский поздравил ВСУ, записав видеообращение из Славянска

Владимир Зеленский в Славянске. Скриншот

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение ко Дню Вооруженных сил Украины, находясь в Славянске Донецкой области.



«Я поздравляю вас с большим праздником – Днем ВСУ. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь. Найдите сегодня минуту для минуты молчания», - призвал он граждан Украины.



Обращаясь к ВСУ, Зеденский отметил: «285 дней вы защищаете державу. Мы всегда будем помнить ваш подвиг».



Президент подчеркнул, что традиционно встречает этот день на передовой с украинскими бойцами. «Мы гордимся нашими сухопутными, воздушными силами, военно-морскими силами, силами спецопераций, военной разведкой, десантно-штурмовыми войсками. Мы гордимся всеми ВСУ», — заявил Зеленский..



Он выразил уверенность, что «мы будем отмечать день ВСУ под мирным небом, на Майдане Независимости». Президент продчеркнул, что путь к Майдану Независимости лежит через освобождение всех оккупированных территорий, включая Донецк, Луганск и Крым.