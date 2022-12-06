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Зеленський привітав ЗСУ, записавши відеозвернення зі Слов'янська

06 грудня 2022, 12:23

Зеленський привітав ЗСУ, записавши відеозвернення зі Слов'янська

Володимир Зеленський у Слов'янську. Скріншот Володимир Зеленський у Слов'янську. Скріншот

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до Дня Збройних сил України, перебуваючи у Слов'янську на Донеччині.

«Я вітаю вас із великим святом — Днем ЗСУ. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто дав своє життя. Знайдіть сьогодні хвилину на хвилину мовчання», — закликав він громадян України.

Звертаючись до ЗСУ, Зеденський зазначив: «285 днів ви захищаєте державу. Ми завжди пам'ятатимемо ваш подвиг».

Президент наголосив, що традиційно зустрічає цей день на передовій з українськими бійцями. «Ми пишаємось нашими сухопутними, повітряними силами, військово-морськими силами, силами спецоперацій, військовою розвідкою, десантно-штурмовими військами. Ми пишаємося всіма ЗСУ», — заявив Зеленський.

Він висловив упевненість, що «ми відзначатимемо день ЗСУ під мирним небом, на Майдані Незалежності». Президент наголосив, що шлях до Майдану Незалежності лежить через звільнення всіх окупованих територій, включаючи Донецьк, Луганськ та Крим.

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