Четыре ракеты ударили по Краматорску: Мэр рассказал о последствиях

Краматорск. Фото: Александра Гончаренко

Четыре ракеты, выпущенные российскими силами, ударили сегодня днем по Краматорску. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.



«Повреждения получили 39 частных домов, учебное заведение и промзона. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил Гончаренко.

Обновлено. Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко показал, как после обстрела сегодня вечером выглядит школа в Малотарановке (административно подчиняется Краматорскому горсовету).



«В этой школе в Малотарановке был обустроен "Пункт несокрушимости" ("Пункт незламності") для местных жителей. Здание существенно повреждено, но выстояло. Точные последствия удара еще устанавливаем», — проинформировал Кириленко.





Ранее сообщалось, что российские силы наносят удары по Краматорску.