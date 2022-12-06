Чотири ракети вдарили по Краматорську: Мер розповів про наслідки

Краматорськ. Фото: Олександра Гончаренка

Чотири ракети, випущені російськими силами, вдарили сьогодні вдень по Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.



«Пошкодження отримали 39 приватних будинків, навчальний заклад та промзона. На щастя, обійшлося без постраждалих», — зазначив Гончаренко.

Оновлено. Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко показав, як після обстрілу сьогодні ввечері виглядає школа у Малотаранівці (адміністративно підпорядковується Краматорській міськраді).



«У цій школі в Малотаранівці було облаштовано "Пункт незламності" для місцевих жителів. Будівля суттєво пошкоджена, але вистояла. Точні наслідки удару ще встановлюємо», — поінформував Кириленко.

Раніше повідомлялося, що російські сили завдають ударів по Краматорську.