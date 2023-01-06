В правительстве призвали не посещать храмы на ВОТ из-за возможных терактов РФ

В правительстве обратились к украинским гражданам на временно оккупированных территориях с призывом не посещать храмы на Рождество из-за возможных провокаций РФ. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ», - написала она.

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