В уряді закликали не відвідувати храми на ТОТ через можливі теракти РФ

В уряді звернулися до українських громадян на тимчасово окупованих територіях із закликом не відвідувати храми на Різдво через можливі провокації РФ. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ», - написала вона.

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