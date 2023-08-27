Украина вернула еще одного ребенка с временно оккупированной территории 

Украине удалось вернуть 14-летнего ребенка с временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«На горячую линию министерства обратилась женщина, которая рассказала, что 14-летний Иван остался без опеки после смерти своей бабушки. Взять опеку над парнем была готова семья внутренне перемещенных лиц из Херсонской области, которые знали Ивана еще до переезда, но самостоятельно забрать его с временно оккупированной территории не могла», — говорится в сообщении.



При содействии Минреинтеграции и «Украинской сети за права ребенка» процесс возвращения длился 22 дня.



Отмечается, что за три летних месяца этого года в рамках проекта «Путь домой» удалось вернуть 26 детей.



В министерстве напомнили, что о перемещении детей на временно оккупированную территорию или территорию РФ может сообщить это профильному специалисту Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13. Также можно позвонить по горячей линии Национального информационного бюро 16-48.