Україна повернула ще одну дитину з тимчасово окупованої території

Україні вдалося повернути 14-річну дитину із тимчасово окупованої території Херсонської області. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«На гарячу лінію міністерства звернулася жінка, яка розповіла, що 14-річний Іван залишився без опіки після смерті своєї бабусі. Взяти опіку над хлопцем була готова родина внутрішньо переміщених осіб із Херсонської області, які знали Івана ще до переїзду, але самостійно забрати його з тимчасово окупованої території не могла», — йдеться у повідомленні.



За сприяння Мінреінтеграції та «Української мережі за права дитини» процес повернення тривав 22 дні.



Зазначається, що за три літні місяці цього року в рамках проекту «Дорога додому» вдалося повернути 26 дітей.



У міністерстві нагадали, що про переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ може повідомити це профільного фахівця Наталі Ємець за телефоном: (050) 562-03-13. Також можна зателефонувати за гарячою лінією Національного інформаційного бюро 16-48.