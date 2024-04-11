Російські окупанти випустили понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів по об’єктах критичної інфраструктури — Зеленський

Сьогодні, 11 квітня 2024 року, російська окупаційна армія знову завдала удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Про це у Facebook написав Президент України Володимир Зеленський.



«Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і «шахедів» вдалося збити. На жаль, лише частину. Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській», - заявив глава держави.



Зеленський також попередив союзників, якщо Росії буде дозволено й надалі це робити, то російські ракети та «шахеди» битимуть не лише по Україні.



«Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії. Дякую всім у світі, хто справді дієво підтримує нашу українську боротьбу за життя. Дякую всім лідерам, які не мовчатимуть, які продовжать допомагати нам і засуджувати російський терор», — сказав український лідер.



Раніше російські окупанти під час сьогоднішнього масованого повітряного удару по Україні атакували, зокрема, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях.



Нагадаємо, Володимир Зеленський вже говорив про те, що для захисту України від щоденних атак з боку армії РФ потрібні протиповітряна оборона, бойові літаки та артилерія.