За день в районе Покровска под обстрелами погибли 3 человека

Три человека погибли в результате обстрелов Покровской громады на Донетчине днем 24 октября. Об этом сообщили Донецкой областной военной администрации.



В поселке Зеленом погибли два мужчины 58 и 65 лет, повреждены 3 дома. В Даченском погибла 63-летняя женщина, поврежден дом.



Тем временем в Константиновке слышны взрывы. Над городом вечером поднялся дым.



Российская армия за минувшие сутки, 23 октября, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов множество поврежденных домов и зданий.