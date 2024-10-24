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За день в районе Покровска под обстрелами погибли 3 человека

24 октября 2024, 17:09

За день в районе Покровска под обстрелами погибли 3 человека

Три человека погибли в результате обстрелов Покровской громады  на Донетчине днем 24 октября. Об этом сообщили Донецкой областной военной администрации. 

В поселке Зеленом погибли два мужчины 58 и 65 лет, повреждены 3 дома. В Даченском погибла 63-летняя женщина, поврежден дом.

Тем временем в Константиновке слышны взрывы. Над городом вечером поднялся дым. 

Российская армия за минувшие сутки, 23 октября, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов множество поврежденных домов и зданий.

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