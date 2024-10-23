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Армия РФ обстреляла Херсонскую область, погибли два человека

23 октября 2024, 17:11

Армия РФ обстреляла Херсонскую область, погибли два человека

Сегодня, 23 октября, российская армия обстреляла Херсонскую область, убив двух жителей. Об этом рассказал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Российские захватчики убили двух жителей Бериславского района. Утром оккупанты обстреляли Львово. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина. Также около 15:00 российская армия атаковала Новоалександровку. К сожалению, вражеский обстрел оборвал жизнь мужчины 1985 года рождения», — написал Прокудин. 

Ранее сообщалось, что россияне с БпЛА продолжают терроризировать Херсонщину, оккупанты сбрасывают взрывчатку на машины, в том числе «скорые» и «маршрутки».

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