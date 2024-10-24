Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

За день у районі Покровська під обстрілами загинули 3 особи

24 жовтня 2024, 17:09

За день у районі Покровська під обстрілами загинули 3 особи

Троє людей загинули внаслідок обстрілів Покровської громади  на Донеччині вдень 24 жовтня. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

 У селищі Зеленому загинули двоє чоловіків 58 та 65 років, пошкоджено 3 будинки. У Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок.

Тим часом у Костянтинівці чути вибухи. Над містом увечері здійнявся дим.

Російська армія минулої доби, 23 жовтня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів безліч пошкоджених будинків та будівель.

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:49
«Безпрецедентна зачистка»: поблизу Маріуполя окупанти масово перевіряють місцеве населення
08:58
Російська армія просунулась у Селидовому та двох селах Донецької області — DeepState
23:26
Головне за день: Куди РФ піде далі в Україні? Таємний пункт договору між КНДР та РФ
23:21
Іржавий колір та запах каналізації: в окупованому Маріуполі жителі скаржаться на низьку якість води з-під крана
17:48
На Луганщині окупанти перевіряють місцевий бізнес та його працівників: у ОВА пояснили, з чим це пов'язано
16:58
У Кураховому на Донеччині поліцейські провели евакуацію під прицілом російських дронів
15:52
В окупованому Луганську брак водіїв комунального транспорту: місто на межі колапсу – ОВА
14:15
Воїни 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр
09:58
Російська армія може розпочати наступ на Запоріжжя — The Economist
08:45
Російські війська окупували Новосадове у Донецькій області
23:00
Головне за день: «Кадировці» розкрадають завод у Маріуполі. РФ прорвала оборону Часового Яру?
22:39
«ДНР» заявила про загибель 1 людини та поранення 8 під обстрілами
16:27
На окупованій Донеччині незаконно засуджено ще одного українського військовополоненого
12:15
У Селидовому війська РФ досягли успіхів на флангах і намагаються різко загострити ситуацію — офіцер ЗСУ
10:49
Маріуполь: З комбінату імені Ілліча соратники Кадирова вивозять обладнання та метал — WSJ
23:15
Головне за день: Обстріли Києва, Запоріжжя та Кривого Рогу. «ДНР» продовжує судити «азовців»
17:11
З окупованого Криму евакуювали на підконтрольну територію України пенсіонерку
17:08
Дончанин, який воював за російську армію на Донбасі, поскаржився на переслідування з боку бойовиків
14:57
У «ЛНР» педагоги пропонують старшокласникам за гроші підписати контракт з армією РФ
13:45
В окупованій Горлівці скаржаться на атаки безпілотників: є пошкодження
усі новини
20:19
Удар РФ по поштовому відділенню на Донеччині: є загиблі та поранений
18:55
Путін стверджує, що в Курській області російські війська оточили 2 тисячі українських бійців
17:49
Ситуація на фронті: У Генштабі розповіли, скільки боїв зараз відбувається на Донбасі
17:28
Безпілотники атакували російську ППО в окупованому Криму: пошкоджена радіолокаційна станція
17:11
У Костянтинівці повідомляють про вибухи
17:09
За день у районі Покровська під обстрілами загинули 3 особи
17:03
Думка громадян України щодо переговорів із РФ змінилася — Центр Разумкова
17:01
«Снаряди зруйнували будинок, а дружина зазнала поранень»: на Донеччині поліцейські під вогнем росіян врятували сім'ї
16:40
У Третій штурмовій назвали найкритичніші напрями на фронті
16:37
Південна Корея вивчає можливість постачання озброєння Україні
16:00
В окупованому Бердянську таємно поховали підлітків, убитих влітку 2023 року — адвокат
15:55
Удар РФ по Куп'янську: стало відомо про загиблу жінку, кількість поранених зросла
15:15
З окупованої Херсонщини евакуювали трирічну дівчинку
15:03
Розвідка: у містах України готуються провокаційні мітинги
14:59
Вбивство полонених військових на Донеччині: Лубінець вже надіслав листи до ООН та МКЧХ
14:49
«Безпрецедентна зачистка»: поблизу Маріуполя окупанти масово перевіряють місцеве населення
14:45
Пік зростання військової економіки в РФ вже пройдено — Bloomberg
14:30
Через обстріли РФ у Херсонській області спалахнули три пожежі
14:20
Скільки залишається дітей у прифронтових населених пунктах Донеччини: відповідь ОВА
13:58
Закон про скасування переведення годинників Зеленський підписувати не планує — ВВС
усі новини
ВІДЕО
Порятунок людей у Лиманській громаді. Фото: кадр із відео «Снаряди зруйнували будинок, а дружина зазнала поранень»: на Донеччині поліцейські під вогнем росіян врятували сім'ї
24 жовтня, 17:01
Наслідки удару РФ по Куп'янську. Фото: Харківська обласна прокуратура Удар РФ по Куп'янську: стало відомо про загиблу жінку, кількість поранених зросла
24 жовтня, 15:55
Перевірки поблизу окупованого Маріуполя. Фото: особиста сторінка радника мера Маріуполя Петра Андрющенка «Безпрецедентна зачистка»: поблизу Маріуполя окупанти масово перевіряють місцеве населення
24 жовтня, 14:49
Бої у Селидовому. Фото: кадр із відео Росіяни зі східних околиць намагаються проникати у Селидове, але українські війська їх вибивають – НГУ
24 жовтня, 13:28
Ситуація біля Часового Яру та Костянтинівки. Фото: карта DeepState Ворота, в які не можна допустити окупантів: що кажуть експерти про ситуацію біля Часового Яру та Костянтинівки ►
23 жовтня, 22:22
Фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної опинився в українському полоні. Скріншот відео В українському полоні опинився фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної
23 жовтня, 14:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір