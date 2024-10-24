За день у районі Покровська під обстрілами загинули 3 особи

Троє людей загинули внаслідок обстрілів Покровської громади на Донеччині вдень 24 жовтня. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.



У селищі Зеленому загинули двоє чоловіків 58 та 65 років, пошкоджено 3 будинки. У Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок.



Тим часом у Костянтинівці чути вибухи. Над містом увечері здійнявся дим.



Російська армія минулої доби, 23 жовтня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів безліч пошкоджених будинків та будівель.