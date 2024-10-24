«Снаряды разрушили дом, а жена получила ранения»: на Донетчине полицейские под огнем россиян спасли семьи

Спасение людей в Лиманской громаде. Фото: кадр из видео

Полицейские вывезли маломобильную семью из поселка Ямполь и двух мужчин из села Закотное, а также доставили в больницу больного жителя села Диброва. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Россияне круглосуточно наносят удары по Лиманщине. Сотрудники полиции, рискуя собственной жизнью, обеспечивают жителей самым необходимым, эвакуируют людей и помогают получить медицинскую помощь.



Так, из Закотного группа «Белый ангел» эвакуировала 60-летнего мужчину и его 32-летнего сына. Несколько дней назад российские снаряды разрушили дом семьи, а жена главы семейства получила ранения. Помощь пострадавшей оказывали полицейские, которые и доставили ее в больницу. После пережитого семья решила уехать в Черкасскую область.



Из села Диброва правоохранители доставили в больницу 71-летнего мужчину, который нуждался в срочной медицинской помощи. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.



С просьбой об эвакуации в полицию обратилась пожилая пара из Ямполя. Маломобильных 82-летнего мужа и его 77-летнюю жену, а также их дочь полицейские доставили в безопасное место, где их уже ждали представители гуманитарной миссии. С помощью волонтеров они отправятся в безопасный регион.

Напомним, что войска России за сутки обстреляли несколько городов Донецкой области, в результате чего ранены четыре человека.