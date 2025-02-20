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В Белом доме объяснили, почему Трамп «обижен» на Зеленского

20 февраля 2025, 22:45

В Белом доме объяснили, почему Трамп «обижен» на Зеленского

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что специальный представитель президента Кит Келлог посетил Киев 19-20 февраля, чтобы убедить Владимира Зеленского в необходимости завершения войны.

«Или реальность которая есть, в интересах Украины? Или в интересах Европы? Безусловно, не в интересах России или американского народа, чтобы эта война продолжалась вечно, вечно, вечно. Итак, ключевой частью его разговора была помощь президенту Зеленскому понять, что эта война должна закончиться», — заявил Уолтц на брифинге в Белом доме.

По словам советника, президент США Дональд Трамп испытывает разочарование в отношении украинского лидера.

«Во-первых, необходимо глубоко ценить то, что американский народ, американские налогоплательщики, президент Трамп сделал во время своего первого срока, и то, что мы сделали с того времени. Поэтому некоторые высказывания, звучавшие из Киева, откровенно говоря, и оскорбления в адрес президента Трампа были неприемлемыми», — отметил Уолтц.

Кроме того, среди причин разочарования — отказ Украины подписать соглашение о передаче США части своих природных ресурсов.

«Министр финансов США лично совершил поездку, чтобы предложить украинцам то, что можно описать лишь как историческую возможность. Это означает, что Америка может совместно с Украиной инвестировать в их полезные ископаемые, в их ресурсы... Там огромные ресурсы. Это не только долгосрочная безопасность для Украины... но и то, что мы имеем обязательства перед американскими налогоплательщиками помочь им возместить сотни миллиардов, которые были потеряны. Поэтому вместо того, чтобы начать конструктивный разговор о том, какой должна быть эта сделка в будущем, мы получили много риторики в СМИ, которая была невероятно обидной», — сказал он.

По мнению Уолтца, привлечение американских инвестиций стало бы для Украины возможностью развиваться, но Зеленский пока не готов к этому.

«Президент Трамп, очевидно, сейчас очень разочарован президентом Зеленским. Тот факт, что он не сел за стол переговоров, что он не захотел воспользоваться этой возможностью, которую мы предложили, я думаю, что он в конце концов дойдет до этого, и я надеюсь, что это произойдет очень быстро», — добавил советник.

Уолтц дал понять, что Вашингтон рассматривает возможность нормализации отношений с Москвой, но для этого необходимо прекращение боевых действий.

«Мы ясно дали понять российским коллегам, что президент Трамп сосредоточен на прекращении войны. Мы можем спорить о прошлом, но главная цель — двигаться вперед», — отметил он.

По его словам, переговоры с представителями России в Эр-Рияде затрагивали вопросы более широких отношений, но было очевидно, что их развитие невозможно без окончания войны.

«И в качестве первого шага мы просто собираемся сделать некоторые вещи, которые соответствуют здравому смыслу, например, восстановить способность обоих наших посольств бороться и функционировать», — уточнил советник.

Ранее Владимир Зеленский после встречи с Китом Келлогом заявил, что «Украина готова к сильному и действительно полезному соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности».

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в адрес Украины, указал на эскалацию риторики и сопротивление Киева соглашениям о разработке украинских природных ресурсов.

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