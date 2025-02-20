Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. В ходе переговоров обсуждались ситуация на фронте и вопросы безопасности.

«Украина готова к сильному и действительно полезному соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова работать круглосуточно», — заявил Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул, что для Украины и всего свободного мира крайне важно, чтобы мощь США ощущалась.

«Мы подробно обсудили ситуацию на поле боя, пути возвращения наших пленных и действенные гарантии безопасности. Украина с самого начала этой войны стремится к миру, и мы должны сделать его надежным и долговременным, чтобы Россия больше никогда не смогла развязать войну», — отметил он.

Зеленский также охарактеризовал беседу как продуктивную и выразил благодарность США за помощь и двухпартийную поддержку Украины.

Кроме того, президент поблагодарил Келлога за сотрудничество и работу, направленную на достижение важных результатов.



Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в адрес Украины, указал на эскалацию риторики и сопротивление Киева соглашениям о разработке украинских природных ресурсов.