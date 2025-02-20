Резкие слова Трампа в адрес Зеленского превзошли ожидания Кремля — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News

В Москве оказались «застигнуты врасплох» резкими высказываниями Дональда Трампа о Владимире Зеленском, которые были даже жестче риторики Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Слова Трампа превзошли ожидания Москвы, отметил собеседник издания. Однако российские чиновники не до конца понимают, какую переговорную стратегию использует Трамп, сказал источник. В Москве опасаются «ловушек» и неожиданных поворотов событий в ходе переговоров, добавил он.

В то же время в Кремле считают, что должны воспользоваться полученным шансом и извлечь максимально возможные выгоды для России из любой сделки о прекращении огня, сказал собеседник агентства.

На этой неделе Трамп в своих публичных заявлениях активно критикует Зеленского. Накануне он сказал, что Киев сам виноват в войне с Россией, потребовал от Владимира Зеленского провести новые выборы и заявил о низком рейтинге украинского президента.

Позднее в среду американский президент опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского «достигшим скромных успехов комиком» и «диктатором».