Трамп обвинил Зеленского в нежелании проводить выборы в Украине и миллиардных тратах на войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы уговорил Вашингтон выделить 350 млрд долларов на войну, которую «невозможно выиграть». В своей социальной сети TruthSocial он назвал украинского лидера «диктатором без выборов».



«Представьте себе, скромный успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить $350 млрд, чтобы вступить в войну, которая никогда не должна была начаться», — написал Трамп.



Он также обвинил Зеленского в растрате американской помощи и заявил, что США потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа, но не получат ничего взамен. По его словам, «половина денег, которые мы ему направили, исчезла».



Трамп в очередной раз заявил, что Зеленский «отказывается от выборов», имеет «очень низкий рейтинг» и «играл на стороне Байдена».



«Диктатор без выборов. Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — добавил президент США.



Ранее Трамп во время своей большой пресс-конференции сделал акцент на Украине: говорил о Владимире Зеленском и выборах, а также о российских атаках, в частности, по разрушению столицы. После заявления Дональда Трампа о якобы 4% рейтинга Владимира Зеленского Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты собственного опроса.



Также Зеленский сказал, что хочет, чтобы у команды президента США Дональда Трампа было больше правды.



На брифинге украинский президент рассказал, что, по подсчетам Украины, война с точки зрения вооружения стоила 320 млрд долларов. Из этих 320 млрд долларов — 120 вложил народ Украины, а еще 200 млрд долларов — Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.

Он отметил, что 67 млрд долларов от США пошли на оружие и 31,5 млрд долларов было начислено как прямая финансовая помощь в бюджет.