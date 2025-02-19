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Советник Трампа назвал возможную причину резкого поведения президента США

19 февраля 2025, 23:19

Советник Трампа назвал возможную причину резкого поведения президента США

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в адрес Украины, указал на эскалацию риторики и сопротивление Киева соглашениям о разработке украинских природных ресурсов.

В эфире телеканала Fox News он заявил, что не все приняли конец эпохи «бесконечных войн», которые приводят к гибели людей, разрушениям и стоят сотни миллиардов долларов.

Он предположил, что разочарование администрации Трампа вызвано недавней эскалацией риторики со стороны Киева и его сопротивлением предложению США инвестировать в украинскую инфраструктуру, добычу полезных ископаемых, нефти и газа.

Также Волц заявил, что в отличие от Европы, Вашингтон не хочет предоставлять помощь в виде кредитов, которые затем будут погашаться за счет арестованных российских активов.

«Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возврата большей части своих инвестиций. Это возможность для Украины, но вместо этого мы видим эскалацию риторики и сопротивление. Президент Трамп не собирается этого терпеть», — сказал Волц.

Украина намерена продолжать работу над соглашением с США по редкоземельным металлам, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

«На последней встрече, которая состоялась в Мюнхене, была договоренность, что продолжится работа по этому соглашению. Украина намерена эту работу продолжить», — сказала Стефанишина журналистам.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский считает, что без гарантий безопасности экономическое соглашение с США по редкоземельным металлам не будет работать.

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Как сообщалось, министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским передал ему первый драфт соглашения о партнерстве. По словам Зеленского, речь шла о полезных ископаемых.

14 февраля Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США и передала его американской стороне.

Политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети X, ссылаясь на американских конгрессменов, что в Мюнхене Зеленский отверг предложение делегации Конгресса США подписать меморандум, который предоставил бы американской стороне 50% будущих запасов украинских полезных ископаемых.

На полях Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что природные ресурсы Украины должны быть защищены, чтобы они не оказались в руках России и ее союзников.

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