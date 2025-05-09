«Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из прифронтового Шахово

Эвакуация из Шахово. Фото: кадр из видео

Из прифронтового поселка Шахово «Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью — мать с тремя детьми. Об этом сообщили волонтёры гуманитарной миссии.







«Страшно было, когда прилетало. Прятались в погребе или в доме», — вспоминает 9-летний Андрюша.



Вместе с ним эвакуировали сестру Наталью, 10 лет, и братика Сашу, 4 года. Семью вывозили на бронированном автомобиле, поскольку дорога к поселку контролируется вражескими дронами.



По пути дети делились своими мечтами о простых вещах: тишине, школе, друзьях. При содействии волонтёров семью временно разместят на Киевщине, где им окажут необходимую помощь и поддержку.

Ранее в Покровске Донецкой области полицейские из подразделения «Белый ангел» и капелланский патруль спасли 68-летнюю женщину, которая 15 дней провела в одиночестве под обстрелами в разрушенном доме.