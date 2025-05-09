«Білі янголи» евакуювали багатодітну сім'ю з прифронтового Шахового

Евакуація із Шахового. Фото: кадр із відео

З прифронтового селища Шахове «Білі янголи» евакуювали багатодітну сім'ю — матір із трьома дітьми. Про це повідомили волонтери гуманітарної місії.







«Страшно було, коли прилітало. Ховалися в погребі або в будинку», - згадує 9-річний Андрійко.



Разом із ним евакуювали сестру Наталю, 10 років, і братика Сашка, 4 роки. Сім'ю вивозили на броньованому автомобілі, оскільки дорога до селища контролюється ворожими дронам.



Дорогою діти ділилися своїми мріями про прості речі: тишу, школу, друзів. За сприяння волонтерів сім'ю тимчасово розмістять на Київщині, де їм нададуть необхідну допомогу та підтримку.

Раніше у Покровську Донецької області поліцейські з підрозділу «Білий янгол» та капеланський патруль врятували 68-річну жінку, яка 15 днів провела на самоті під обстрілами у зруйнованому будинку.