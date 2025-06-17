Войска РФ обстреляли Константиновку: двое людей пострадали

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Оккупационные войска РФ 17 июня ударили по Константиновке Донецкой области. В результате атаки есть раненые. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне обстреляли город с помощью FPV-дрона.



«В результате обстрела пострадали двое мирных жителей, которые получили ранения. Парамедики полиции оперативно прибыли на место происшествия, оказали первую медицинскую помощь и доставили пострадавших в больницу», — отметил он.





Также в результате атаки был поврежден легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что в результате ночной атаки российских сил по Одессе пострадал инклюзивный центр, расположенный в одном из районов города. Наибольший ущерб нанесен исторической части Одессы — здесь зафиксированы серьезные разрушения: множество домов повреждено, в некоторых местах до сих пор продолжается тушение пожаров.

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