Війська РФ обстріляли Костянтинівку: двоє людей постраждали

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Окупаційні війська РФ 17 червня вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки є поранені. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни обстріляли місто за допомогою FPV-дрону.



«Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів, які зазнали поранень. Парамедики поліції оперативно прибули на місце події, надали першу медичну допомогу та доправили постраждалих до лікарні», — зазначив він.





Також внаслідок атаки було пошкоджено легковий автомобіль.



Раніше ми писали, що внаслідок нічної атаки російських сил в Одесі постраждав інклюзивний центр, розташований в одному з районів міста. Найбільших збитків завдано історичній частині Одеси — тут зафіксовано серйозні руйнування: безліч будинків пошкоджено, в деяких місцях досі триває гасіння пожеж.

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