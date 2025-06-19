Войска РФ продвинулись возле села Александро-Калиново Константиновского района — DeepState

Россияне продвинулись в Константиновском районе. Фото: DeepState

Российские войска с трех направлений пытаются взять в кольцо Константиновку, ситуация вокруг города остается сложной. Стало известно, что армия РФ продвинулась возле села Александро-Калиново, которое расположено в Константиновском районе. Военные аналитики проекта DeepState рассказали, чем грозит оккупация этого населенного пункта.



«Ситуация вокруг Константиновки продолжает быть одной из самых горячих. Когда-то мы писали о населенных пунктах Александро-Калиново и Катериновка, которые являются важными в районе Торецка, ведь выход оккупантов в эти села может создать угрозу логистике на город, взяв ее под огневой контроль. А также поставит в неприятное положение район содержания Щербиновки и Петровки», — говорится в сообщении.



Аналитики отметили, что ВС РФ с Новооленовки пытается подобраться к Яблоновке, а с Зари и Романовки постоянно давит в направлении Катериновки. Россияне для активного продвижения используют огромное количество пехоты и атакуют с помощью дронов.



Кроме того, усложнилась ситуация к северу от Торецка, в районе населенных пунктов Дачное-Дилиевка. Оккупанты постоянно давят.



«Этот участок фронта требует вообще отдельного внимания, ведь российские военные провели там накопления, штурмуют позиции украинских бойцов, а у бригады, которая отвечает за эту зону имеет за достаточно долгий период службы большие проблемы и им, как минимум, требуется усиление», — добавили специалисты.



В DeepState уточнили о ситуации в Попов Яре м Малиновке. Захватчики планируют захватить эти два села. В частности, в случае оккупации Попов Яра, российская армия сможет продвигаться вглубь и атаковать в районе Дружковки. Что касается Малиновки, то россияне смогут захватить Новоэкономичное и выйти на трассу Мирноград-Покровск.



Ранее мы на Покровском направлении у российской армии сосредоточена одна из крупнейших группировок.

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