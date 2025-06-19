Війська РФ просунулися біля села Олександро-Калинового Костянтинівського району — DeepState

Росіяни просунулися у Костянтинівському районі. Фото: DeepState

Російські війська з трьох напрямків намагаються взяти в кільце Костянтинівку, ситуація навколо міста залишається складною. Стало відомо, що армія РФ просунулась біля села Олександро-Калиново, яке розташоване у Костянтинівському районі. Військові аналітики проєкту DeepState розповіли, чим загрожує окупація цього населеного пункту.



«Ситуація навколо Костянтинівки продовжує бути однією з найгарячіших. Колись ми писали про населені пункти Олександро-Калинове та Катеринівка, які є важливими в районі Торецька, адже вихід росіян до цих сіл може створити загрозу логістиці на місто, взявши її під вогневий контроль. А також поставить у неприємне становище район утримання Щербинівки та Петрівки», — йдеться у повідомленні.



Аналітики зазначили, що ЗС РФ із Новооленівки намагається підібратися до Яблонівки, а із Зорі та Романівки постійно тисне у напрямку Катеринівки. Росіяни для активного просування використовують величезну кількість піхоти та атакують за допомогою дронів.



Крім того, ускладнилася ситуація на північ від Торецька, в районі населених пунктів Дачне-Ділівка. Окупанти постійно тиснуть.



«Ця ділянка фронту вимагає взагалі окремої уваги, адже російські військові провели там накопичення, штурмують позиції українських бійців, а бригада, яка відповідає за цю зону, має за досить довгий період служби великі проблеми і їм, як мінімум, потребує посилення», — додали фахівці.



У DeepState уточнили про ситуацію в Попов Яру і Малинівці. Загарбники планують захопити ці два села. Зокрема, у разі окупації Попова Яру, російська армія зможе просуватися вглиб і атакувати в районі Дружківки. Щодо Малинівки, то росіяни зможуть захопити Новоекономічне та вийти на трасу Мирноград-Покровськ.



Раніше ми на Покровському напрямку у російської армії зосереджено одне з найбільших угруповань.

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