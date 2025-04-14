Бразильский доброволец ликвидировал оккупанта под Харьковом

Ликвидация оккупанта иностранным добровольцем. Фото: кадр из видео

В Харьковской области бразильский доброволец ликвидировал российского оккупанта, который отказался сложить оружие. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале RST.



На кадрах видно, как двое украинских военных с зелёными повязками на руках ведут переговоры с российским солдатом, призывая его сдаться и не бояться — дескать, они «свои». Однако оккупант отказывается подчиниться.



«Где вы были? Нас всех положили», — с недоверием говорит россиянин.



За происходящим наблюдает стоящий рядом бразильский доброволец. Вероятно, не до конца понимая, почему противник не складывает оружие, он спрашивает на английском: «Ukraine, no?».



Услышав незнакомую речь, россиянин направляет оружие на иностранца. В ответ доброволец открывает огонь и несколькими очередями ликвидирует захватчика.

Ранее командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады «Гамлет» Авагян обратился с просьбой помочь собрать средства на завоз в Украину 105 колумбийских добровольцев.