В Сумах снова прогремел взрыв: перед этим очевидцы слышали звук беспилотника

Сегодня днем в Сумах снова раздался взрыв. Предварительно, была атака российского беспилотника. Фото: телеграм-канал «Сумы»

В Сумах днем 14 апреля прогремел взрыв. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о разведывательном российском дроне. Также о звуках летящего дрона перед взрывом в соцсетях сообщали очевидцы.

«Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей», — сообщили Воздушные силы.

Через несколько минут появилось уточнение, что в Сумском районе Сумщины и в Запорожской области замечена активность разведывательных дронов.

Взрыв прогремел в Сумах приблизительно в 13:35.

«В Сумах раздался взрыв. Видимо, это тот "шахед", который кружил над городом полтора часа. Город в дыму. Подробную информацию будем предоставлять», — сообщил в соцсети исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь. Также он опубликовал видео задымления после взрыва.

К этому часу нет официальной информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки.

Напомним, 13 апреля российские войска нанесли удар по Сумам — по предварительным данным, двумя баллистическими ракетами. Удар пришелся по центру города, погибли 34 человека, в числе которых двое детей. Пострадали не менее 117 человек.