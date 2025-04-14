Под Волчанском артиллерия ВСУ ликвидировала 33 оккупантов

Удар артиллерии ВСУ по оккупантам под Волчанском. Фото: кадр из видео

Артиллерийский расчёт пограничной бригады «Гарт» нанёс удар по местам скопления личного состава противника в районе Волчанска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Б’є артилерія «Гарту»



Під Вовчанськом артилерійський розрахунок прикордонної бригади «Гарт» накрив вогнем місця скупчення особового складу противника. Результат – мінус 33 окупанти. pic.twitter.com/1NasnZOApg — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 14, 2025



«Результат — минус 33 оккупанта», — говорится в сообщении ГПСУ.



В Генеральном штабе ВСУ добавили, что на Харьковском направлении за минувшие сутки российские войска трижды предпринимали попытки наступления в районах населённых пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

Ранее в Харьковской области украинские военнослужащие уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и три пушки российских оккупантов.