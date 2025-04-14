Оккупанты на ВОТ Херсонщины ищут «нелояльных» через врачей

На временно оккупированной части Херсонской области медсестёр и врачей просят доносить на «нелояльных» пациентов. Об этом сообщает украинское движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, представители военной комендатуры проводят беседы с медперсоналом в поликлиниках. Медиков просят «выявлять» пациентов, которые критикуют оккупационные власти или отказываются оформлять российские документы.



В сопротивлении напоминают: в условиях оккупации даже обычный бытовой разговор, услышанный не теми людьми, может привести к аресту.



Украинцев призывают воздержаться от обсуждений своей позиции в публичных местах — поликлиниках, транспорте, очередях и даже с соседями.

Ранее на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей местным жителям начали звонить неизвестные лица, представляющиеся сотрудниками так называемого «социологического центра».