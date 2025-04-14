Институт нацпамяти признал Жванецкого «пропагандистом российской имперской политики»

Михаил Жванецкий. Фото: Интерфакс

Украинский институт национальной памяти назвал одесского сатирика Михаила Жванецкого «пропагандистом российской имперской политики».

Украинский институт национальной памяти — государственный орган, который занимается сохранением исторической памяти — заявил, что объекты, посвященные уроженцу Одессы, сатирику Михаилу Жванецкому, «относятся к символике российской имперской политики».

Отмечается, что дальнейшее использование имени сатирика в названиях географических объектов, юридических лиц и объектов права собственности, по мнению экспертов института, будет «пропагандой российской имперской политики».

В институте отметили, что Жванецкий в вопросе аннексии Крыма занимал позицию, которая «вполне соответствует российскому нарративу о формальной, а не реальной субъектности Украины как суверенного государства, дальнейшую судьбу государственности которой могут решать только США и государство-агрессор РФ».

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в Москве в возрасте 86 лет. Похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище российской столицы.