В ВСУ ответили, где на Донбассе армия РФ использует наибольшее количество бронетехники

Уничтоженные российские танки на фронте. Фото: 58-я мотопехотная бригада ВСУ

Российская армия использует бронетехнику в первую очередь на Покровском направлении. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, на этом направлении оккупанты используют бронетехнику в «классическом виде».



«Возможно, потому что там «короткое плечо подвоза», потому что у них там есть определенная необходимость использовать бронетехнику, учитывая то, что россияне сделали наибольший акцент на этом направлении. Однако следует отметить, что бронетехника сейчас в условиях нашей войны малоэффективна как оружие прорыва. Она малоэффективна как оружие огневой поддержки. Ну и как транспортное средство, честно говоря, не очень. Просто потому, что очень много дронов. Большое количество дронов характеризует эту войну», – отметил Трегубов.

Напомним, что украинские десантники захватили позиции российских войск вблизи поселка Белогоровка Луганской области.