В российском Оренбурге подорвали подстанцию

Неизвестные подорвали подстанцию в российском Оренбурге. Фото: Baza

Неизвестные подорвали электроподстанцию в российском Оренбурге — из-за пожара часть жителей осталась без света. Об этом сообщило издание Baza.

Отмечается, что взрыв в районе Сакмарской ТЭЦ произошел около 5 утра 13 апреля. По словам местных, они услышали звук взрыва, после чего у жильцов близлежащих домов отключилось электричество, а на самой подстанции начался пожар.

СМИ писали, что причиной ЧП стало короткое замыкание, однако, по данным источников, взрыв был спланирован.

Как считают следователи, ночью 13 апреля неизвестные проникли на территорию подстанции, взломали замки и заложили взрывное устройство, которое сдетонировало около 5:10.

С места изъяли два навесных замка и две пластиковые бутылки. По данным «Базы», возбуждено уголовное дело о теракте.