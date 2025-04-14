В Донецкой ОВА рассказали о последствиях российских обстрелов за прошедшие сутки

Последствия обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 13 апреля. Фото: ОВА

Войска российской оккупационной армии за минувшие сутки 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 14 апреля сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Новохатском Комарской громады 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены многие дома.

Покровский район. В Покровске ранен человек, повреждены 9-этажка и автомобиль; в Родинском поврежден 21 частный дом и 2-этажка.

Краматорский район. В Лимане повреждены 2 дома, в Карповке 1 дом разрушен. В Маяках Святогорской громады повреждены 2 дома, предприятие и инфраструктурный объект. В Славянске повреждено производственное помещение и частный дом. В Ясногорке Краматорской громады повреждено нежилое помещение. В Сергеевке Андреевской громады повреждено промышленное помещение. В Константиновке повреждены 4 частных дома, предприятие, админздание и 2 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район. В Северске повреждены 9 домов.

С линии фронта эвакуированы 86 человек, в том числе 10 детей, отметил начальник ОВА.