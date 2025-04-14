Будущий канцлер Германии готов передать дальнобойные ракеты Taurus Украине — DW

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus, которые могут понадобиться ВСУ для уничтожения сухопутных связей между Россией и аннексированным Крымом. Об этом сообщает издание DW.
В то же время политик отметил, что украинская армия в течение трех лет «только реагирует», но должна получить возможность «определять происходящее».
О своих намерениях относительно вооруженной помощи Украине он рассказал во время программы Caren Miosga на телеканале ARD вечером 13 апреля.
Когда у политика спросили о возможности поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus, он ответил, что всегда был согласен с такой идеей, однако есть одно условие.
«Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет Taurus — ред.), но только при условии согласования с европейскими партнерами», — отметил Мерц.
При этом будущий канцлер отметил, что ряд отдельных европейских государств уже поставляет Украине крылатые ракеты.
«Британцы делают это, французы делают это, американцы делают это в любом случае», — рассказал Мерц.
По его словам, сначала вопрос о поставках ракет Taurus должен пройти согласование. Тогда, если это будет сделано успешно, Германия «должна принять участие» в поставке этих дальнобойных ракет для Украины.
Также Мерц прокомментировал работу ВСУ, отметив, что украинским оборонцам «пора выходить из обороны», поскольку они на протяжении трех лет «были в состоянии только реагировать»: теперь же пришло время «получить возможность определять часть происходящего».
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