Дональд Трамп считает Байдена и Зеленского виновными в начале войны в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского и Байдена в том, что они «проделали ужасную работу», которая привела к началу войны в Украине

Трамп опубликовал пост в своей соцсети TruthSocial, в котором заявил, что российско-украинская война — это война его предшественника Джо Байдена, а сам он не имеет к конфликту никакого отношения.

«Я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, <...> эта ужасная война никогда бы не произошла», — написал Трамп.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и Джо Байден «проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться». «Было так много способов не допустить этого. Но это в прошлом. Теперь мы должны остановить это, и быстро», — добавил президент США.

Трамп не в первый раз критикует Зеленского. Он уже называл его «диктатором», а также обвинял президента Украины в получении финансовой выгоды от войны и в желании продолжать воевать.