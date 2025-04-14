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ВСУ из HIMARS ударили по пункту управления российских войск в Курской области: ранен командир полка

14 апреля 2025, 19:13

ВСУ из HIMARS ударили по пункту управления российских войск в Курской области: ранен командир полка

Гуево в Курской области. Фото: карта DeepState Гуево в Курской области. Фото: карта DeepState

11 апреля около 17:15 украинская армия из РСЗО HIMARS нанесла ракетный удар по передовому пункту управления войск 30-го мотострелкового полка ВС РФ в селе Гуево Курской области. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».

В результате удара погибли семь российских оккупантов – заместитель командира полка, командир взвода связи, пять военнослужащих разведывательной роты, еще четыре – получили ранения. Среди раненых – командир полка, полковник Шипицин.

Напомним, что украинские десантники захватили позиции российских войск вблизи поселка Белогоровка Луганской области.

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