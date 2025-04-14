В Луганске транспортный коллапс: мосты закрыты, пробки растут

За одиннадцать лет оккупации россияне не вложили ни рубля в инфраструктуру Луганска. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артём Лысогор.



«Они не сделали бы этого и в ближайшем будущем, если бы не начали возникать аварийные ситуации. Например, на мостах города. Каждый из трёх мостов в одном из районов можно было бы ремонтировать поочерёдно, но оккупанты перекрыли их почти одновременно. Тем самым они сами устроили транспортный коллапс и показывают, что только по их указанию он может прекратиться», — написал Лысогор.



В качестве альтернативы предложена одна понтонная переправа с односторонним движением. С утра до обеда машины могут двигаться в сторону центра Луганска, после обеда — в обратном направлении.



При этом в течение суток всего три часа допускается попеременное движение транспорта. Всё остальное время несколько районов города фактически остаются изолированными.

Ранее россияне закрыли на въезд и прифронтовой город Сватово в оккупированной части Луганской области.