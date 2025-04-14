Украинские десантники захватили позиции российских войск вблизи Белогоровки

Наступление украинских десантников возле Белогоровки. Фото: кадр из видео

Подразделение 81-й аэромобильной бригады ВСУ провело успешные тактические действия под постоянным огнем россиян вблизи поселка Белогоровка Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



БТР десантников под прикрытием огня подъехал максимально близко к позициям ВС РФ, после чего последовали непрерывная очередь и высадка штурмовой группы.



«Начинает работать артиллерия противника. Наш БТР отходит, а штурмовая группа уже занимает позиции, где несколько минут назад находился враг. И не просто занимает, а закрепляется. Россияне не прекращают обстрелы ни днем, ни ночью. Белогоровка – это постоянная зона боев, где работает все: артиллерия, танки, дроны, авиация. Но наши ребята не просто держатся в обороне – они еще и наступают. Такие действия были очень сложными», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ сожгли всю бронетехнику и остановили российский штурм еще в его начале на Новопавловском направлении.