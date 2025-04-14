После удара по Сумам в больницах остаются 39 раненых

В больницах Сум остаются 39 раненых. Фото: кадр из видео

В больницах Сум до сих пор находятся 39 раненых, пострадавших в результате ракетной атаки по городу 13 апреля. Об этом сообщает издание «Кордон.Медіа».





Среди госпитализированных — 9 детей. В тяжёлом состоянии остаются 11 человек, включая троих детей. В Сумской областной военной администрации напомнили, что 14, 15 и 16 апреля объявлены Днями траура по погибшим в результате удара.



«В результате вражеской атаки по центру Сум погибли 34 человека, в том числе двое детей. 120 человек травмированы, среди них 15 детей», — говорится в сообщении ОВА.

Ранее патрульная полиция Сумской области опубликовала кадры первых минут после ракетного удара войск РФ по Сумам.