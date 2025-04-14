НАБУ объявило в розыск фигурантку дела о питании ВСУ

Предпринимательницу Татьяну Глиняную объявили в розыск. Об этом сообщил журналист Олег Новиков.



По информации, опубликованной им, Национальное антикоррупционное бюро разыскивает владелицу ряда фирм в рамках дела о присвоении средств, предназначенных для питания военнослужащих ВСУ.



Глиняную неоднократно вызывали на допрос, но она не явилась. По данным источников, она покинула Украину ещё в 2023 году. В настоящее время продолжается процедура объявления её в международный розыск.

Напомним, судья Полтавского апелляционного суда уволен с должности по дисциплинарной жалобе, поданной НАБУ и САП в Высший совет правосудия.