Авиация РФ фугасной авиабомбой ударила по Родинскому: повреждены более 20 домов, возник пожар

13 апреля российская авиация нанесла удар фугасной авиабомбой ФАБ-500 по частному сектору города Родинское Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Повреждены два многоквартирных и 21 частный дом. На территории одного из домов возник пожар.
Несмотря на постоянную угрозу российских повторных обстрелов и беспилотников, спасатели потушили пожар на общей площади 60 квадратных метров.
Напомним, что ночью 13 апреля авиация РФ сбросила авиабомбы на город Константиновка Донецкой области, в результате чего загорелись дома и есть раненые