Авиация РФ фугасной авиабомбой ударила по Родинскому: повреждены более 20 домов, возник пожар

Последствия удара по Родинскому. Фото: ГСЧС

13 апреля российская авиация нанесла удар фугасной авиабомбой ФАБ-500 по частному сектору города Родинское Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Повреждены два многоквартирных и 21 частный дом. На территории одного из домов возник пожар.



Несмотря на постоянную угрозу российских повторных обстрелов и беспилотников, спасатели потушили пожар на общей площади 60 квадратных метров.

Напомним, что ночью 13 апреля авиация РФ сбросила авиабомбы на город Константиновка Донецкой области, в результате чего загорелись дома и есть раненые